„Máme zde 150 soutěžních filmů a porota uděluje deset cen, k tomu se uděluje ještě cena diváka, cena dětské a studentské poroty a poprvé speciální cena Honzy Příhody na památku dlouholetého ředitele festivalu. Soutěžní filmy máme rozdělené podle věku do tří kategorií, první jsou děti do 13 let, v prostřední jsou středoškoláci do 19 let a pak vysokoškoláci do 26 let,“ uvedla ředitelka festivalu Lenka Fránová.

Filmů se hlásilo několik stovek, pořadatelé ale musí držet limit na 150 soutěžních snímků, jejichž kvalita neustále stoupá. „Myslím, že letos jsou všichni zaraženi z toho, jak skvělé filmy jsou v kategorii středoškoláků, které jsou stále lepší. Je to jistě i lepší a dostupnější technologií i šikovností,“ poznamenala ředitelka.

Pohled porotkyně

Jednoduché to neměli ani porotci, s čímž se Deníku svěřila Anna Mastníková z Turnova, která porotcovala v Plzni poprvé. „Mě překvapilo, jak je porotcování hodně náročné, vše se musí zhlédnout a na každém filmu je něco. Mám svůj personální vkus, ale zase vidím, jak některé filmy pracují s výtvarnem, které mi není úplně blízké, jako film to však funguje,“ uvedla Mastníková.

Rozhodování o vítězích bylo podle ní hodně těžké. „Ale je to skvělé a dost si to užívám. Je vidět na některých filmech, že je zásadní, kdo autory vede, zvláště u kategorie mini, kde je důležitý vklad lektorů. Pro mě je ale tahle kategorie nejmilejší v tom, že mají vtipné výtvarné zpracování, kresby jsou většinou geniální,“ dodala Mastníková a přiznala, že na některých filmech se s kolegy okamžitě shodli, že jsou favorité, jiné prosadili dle svého zaměření.

Festival měl po všechny čtyři dny vysokou návštěvnost, z čehož měla ředitelka festivalu radost. „Jsme příjemně překvapeni, že máme pořád skoro na všech programech plno. Měla jsem obrovský strach, protože laťka od minulého ředitele Honzy Příhody byla nastavena hodně vysoko a já jsem se bála, že to sami bez něj nedokážeme. Ale zvládli jsme to a mám z toho radost,“ uzavřela ředitelka Animánie.

Udělené ceny:

- v kategorii Mini (do 13 let) získaly hlavní festivalovou cenu Animáničku snímky: Prostě Jarmila (ČR), Pochod žížal (ČR), Diversity Rescues (Chorvatsko) a The Small Christmas Tree (Belgie).

- v kategorii Midi (14 – 18 let): Komárka (ČR), Človek (Slovensko) a Water Lullaby (Polsko).

- v kategorii Maxi (19-26 let): Rotsethornet (ČR), Kuku (ČR) a Mileage (Kanada).

- kromě Animániček udělila hlavní festivalová porota i Čestná uznání snímkům Zvládání vzteku (ČR), Jaro (ČR), Okno znamená stesk (ČR), Rudé boty (ČR), Journey in Amnesia (Belgie), Klec (ČR), Ze života Godzilly (ČR).

- další ceny rozdaly dětská porota snímku Starý vlk (ČR) a studentská porota filmu Rudé boty (ČR).

- diváci dali nejvíc hlasů snímku Price (Polsko).

-svoji zvláštní kategorii měly také počítačové hry vytvořené dětmi a studenty. Festival Animánie udělil cenu hrám Lesní lékárna a To Survive Is To Struggle.

- poprvé udělil festivalový tým Cenu Honzy Příhody, kterou obdrželi tvůrci filmu Křivokurka (Belgie).