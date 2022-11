Pořadatelé letošní ročník připravili na téma Filmová laboratoř. „Odkazujeme na filmové laboratoře ve Zlíně a na Barrandově, kde vznikaly legendární filmy. Na Animánii navíc rádi experimentujeme a tvoříme, všechny dílny a workshopy tak chceme zaměřit na experimentální animaci, i to se nám tedy s tématem propojuje,“ uvedla nová ředitelka festivalu Lenka Fránová.

Workshopy jsou přitom určené nejen filmařům, ale i všem, kteří si chtějí filmové triky jen vyzkoušet. „Vydáme se na průzkum původních ručních až mechanických způsobů výroby filmových efektů, které mohou mít i v současné době své místo a kouzlo,“ popsala ředitelka.

Workshopy budou jednak ’průchozí’, kdy si může každý přijít vyzkoušet něco z animátorských postupů a kdykoliv odejít, ale i takové, během nichž bude vznikat ucelený projekt.

Hlavní částí festivalu je soutěž animovaných filmů, rozdělená podle věku tvůrců do tří kategorií. „I letos se nám přihlásily stovky filmů z různých zemí z Evropy i mimo ni. Do soutěže jsme jich přijali 150, jsou mezi nimi i snímky například z Tchaj-wanu, Indie nebo Argentiny. Bude to pro diváky zajímavá přehlídka toho, jaké si autoři vybírají témata a jaké používají techniky,“ pokračovala.

Kromě Animániček, které letos mají podobu zelené figurky odkazující na tzv. klíčování se zeleným pozadím, bude udělena poprvé i cena nesoucí jméno bývalého dlouholetého ředitele festivalu Jana Příhody. „Rozhodli jsme se ji udělit filmu s originální zajímavou pointou, protože ty měl Honza nejraději,“ informovala o novince Fránová.

Ceny Animáničky, jejichž autorkou je letos Veronika Vacková, budou předány na slavnostním zakončení v sobotu 19. listopadu v 16 hodin.

Mimo soutěž festival láká na několik lahůdek. „Připomeneme 105. výročí narození Jiřího Brdečky, který spolupracoval například s Jiřím Trnkou nebo Oldřichem Lipským. Do Plzně přijede jeho dcera Tereza Brdečková, jež uvede kolekci unikátních krátkých animovaných filmů svého otce,“ řekl Jakub Hora, předseda spolku Animánie.

Návštěvníci se budou moci setkat také s jednou z největších osobností současné české animace, dlouholetým pedagogem ateliéru animace na Západočeské univerzitě Jiřím Bartou. „Na Animánii představí svou starší tvorbu i projekt s názvem Melog, ve kterém se chystá zpracovat slavný příběh o Golemovi,“ doplnil Hora.

Slavnostní zahájení 17. ročníku Festivalu Animánie se uskuteční ve středu 16. listopadu od 19 hodin. Po zahajovacím ceremoniálu bude uveden krátkometrážní film Zuza v zahradách oceňované autorky Lucie Sunkové. Tento film uvidí návštěvníci i o den později, kdy bude promítnut společně s filmovou novinkou Ivany Šebestové a Kataríny Kerekesové Mimi a Líza: Zahrada. Čtvrteční program nabídne také projekci zdigitalizované kopie legendární komedie Adéla ještě nevečeřela s animovanými pasážemi Jana Švankmajera.

Mezi pátečními projekcemi bude loutkový film Malý Pán v režii letošního porotce Animánie Radka Berana nebo film režiséra Ariho Folmana Kde je Anne Franková na motivy tragicky proslulého deníku. V sobotu Animánie uvede humorný a laskavý příběh pro celou rodinu Websterovi ve filmu režisérky Kataríny Kerekesové a letošní projekce uzavřou v sobotu večer Švankmajerovi Spiklenci slasti.

Své místo mají na Animánii i počítačové hry. Letos to bude přehlídka her vyrobených dětmi a mladými autory. Návštěvníci si je budou moci zahrát v rámci festivalové gamezony, která bude přístupná po celý festival a nabídne i novinky profesionálních studií. S některými z úspěšných tvůrců bude možné se setkat a připraveny jsou i dva workshopy tvorby her. „Jsme moc rádi, že můžeme na festivalu představit první počítačovou hru, která vznikla v produkci Animánie v rámci gamejamu na konci října,“ uzavřela Lenka Fránová.

Kompletní program najdou zájemci na webu festival-animanie.cz, vstupenky jsou v prodeji prostřednictvím sítě GoOut, děti do 5 let mají vstup zdarma.