Pravda měla světovou premiéru v roce 2011 v Paříži a spolu s hrami Otec a Matka patří k nejúspěšnějším a nejčastěji inscenovaným autorovým textům. U nás se komedie objevila poprvé v roce 2017 v Chebu a od té doby ji s úspěchem uvedlo již několik českých divadel. Filmoví diváci se mohli se Zellerovou tvorbou seznámit díky adaptaci jeho hry Otec, oceněné mimo jiné dvěma prestižními Oskary.

Režisér Thomas Zielinski se s tímto francouzským dramatikem nesetkává poprvé, v roce 2019 uvedl v Praze jeho hru Lež, volně navazující na tuto situační komedii. „Pravda je hra o vztazích, o tom, že někdy se vyplácí být ve vztahu upřímný a někdy taky ne. Když někoho skutečně milujete, může být lež milosrdná, a naopak pravda může hodně bolet. Problém je akorát ten, že můžete zjistit, že milujete jen povrchně, a jediné, co opravdu nechcete, je prohrát,“ prozradil režisér.

Hlavním hrdinou Pravdy je nevěrný Michel v podání Michala Štěrby, jenž to, že lže na všechny strany, považuje za projev ohleduplnosti – přece nebude ubližovat těm, na kterých mu doopravdy záleží. „Michel je přesvědčený, že má vše pevně v rukou. Diváci však pomalu zjišťují, že to tak úplně být nemusí. Navíc autor ve hře používá podobné věty, a nejen jeho postavy ale i diváci mají potíž rozlišit, co je zdání a co skutečnost,“ dodal Zielinski.

„Věříme, že i když je komedie Pravda komornějším titulem, nadchne pikantní hra o nejistotě v milostných vztazích svou aktuálností. Její kouzlo spočívá v tom, že rozesmátým divákům nastaví nemilosrdné zrcadlo sebereflexe. A pokud ne, nemusí mít strach. Ve vztazích natož v manželství není nikdy všem dnům konec. Inscenace Pravda každopádně diváky připraví na okamžik prozření," komentovala dramaturgyně Klára Špičková hru, v níže se nikdy na jevišti nesetkají více než dvě osoby.

Nejbližší reprízy nové inscenace se plánují na 21. dubna a 17. května 2022. Vstupenky mohou diváci zakoupit v pokladně předprodeje Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň, on-line na webových stránkách djkt.eu nebo v síti Plzeňská vstupenka.