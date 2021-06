Představení, které má soubor připravené více než rok, uvede po několika přesunutých termínech premiéry poprvé v pátek 11. června. Divákům se tak konečně představí prostořeká květinářka Líza Doolittleová v podání mladé členky souboru Charlotte Režné a morousovitý profesor Higgins, kterého ztvární šéf muzikálu Lumír Olšovský.

Pro režiséra představení Marka Němce a scénografa Marka Cpina se jedná o jejich první profesní zkušenost s muzikálem. K dílu přistupovali bez snahy o posunutí děje do současnosti. „My Fair Lady je klasické dílo, u kterého by jakákoliv aktualizace byla nesmyslná. Titul má oporu v chytrých a vtipných dialozích, u nichž jsem se snažil, aby se organicky přelévaly ve zpěv, tedy aby postavy zpívaly, když už se jim takříkajíc nedostává slov. Vyžaduje to ovšem značný vklad energie. V Plzni, zaplaťbůh, je!,“ říká Marek Němec. Ten v plzeňském divadle už dříve nastudoval s činoherním souborem inscenace Howie a Rookie Lee a Middletown, jeho dílem byla i úprava Švandy dudáka pro Divadelní léta pod plzeňským nebem.

„Už od začátku jsme s režisérem Markem Němcem věděli, že chceme My Fair Lady udělat klasicky bez posunů do současnosti nebo s nějakým výkladem, který by měnil charakter textu a především hudby. Takže jsme se pokusili dostát estetice slavné filmové adaptace a představíme plzeňským divákům My Fair Lady tak, jak si ji všichni představujeme – v časech edwardiánské Anglie,“ doplňuje režiséra Marek Cpin.

My Fair Lady vypráví o nesnesitelném profesoru fonetiky Henry Higginsovi, který se vsadí, že dokáže hubatou pouliční květinářku Lízu Doolittleovou proměnit v krásnou a kultivovanou dámu. „Pan režisér Marek Němec si přál, aby naše Líza byla hodně hlasitá, ukřičená, někdy až hysterická, aby její mluva byla lidem opravdu protivná. Takže ze začátku jsem chodila ze zkoušek úplně bez hlasu. Bylo těžké najít vhodnou hlasovou polohu, abych si neublížila a zároveň tam bylo všechno, co si pan režisér představoval. Líza je sice neřízená střela, ale zároveň je nesmírně laskavá a lidská a tou svou neurvalostí se jen chrání. Ve finále se ukáže, že je daleko empatičtější, citlivější a rozumnější než Higgins, jenž je vyobrazený téměř jako ideální muž. A to se mi na ní líbí,“ komentuje svou roli Charlotte Režná.

O proměnu Lízy Doolittleové se v roli profesora Higginse postará šéf souboru muzikálu Lumír Olšovský. „Čas od času se mě některý člen souboru zeptal, kdy s nimi budu stát na jevišti. Tak teď přišla chvíle na odplatu za ty roky příkoří,“ komentuje s úsměvem své účinkování v muzikálu Lumír Olšovský.

Na pódiu se potká i s ředitelem divadla Martinem Otavou, který v alternaci s Radkem Antonínem Shejbalem ztvární Alfreda Doolittla, Lízina otce. „Já i Martin Otava jsme vlastně herci, navíc z dřívějška moc dobře vím, že Martin Otava je herec vynikající! Ke spolupráci se mi také podařilo přesvědčit skvělého režiséra Marka Němce, takže jsme všichni byli v dobrých rukou,“ dodává Olšovský.

V dalších rolích se objeví hostující Milena Steinmasslová v alternaci s Monikou Švábovou, Roman Krebs, Martin Holec či Dušan Kraus, Stanislava Topinková Fořtová, Hana Spinethová, Adam Rezner a další.

V Divadle J. K. Tyla se My Fair Lady představí už počtvrté, předchozí inscenace byby uvedeny v letech 1965, 1975 a 2002. Po pátečním prvním uvedení je hned na sobotu přichystaná repríza, začátky představení na Nové scéně jsou vždy v 19 hodin. Slavnostní premiéra je pak naplánována na sobotu 11. září 2021.

Vedle My Fair Lady chystá divadlo na víkend ještě jednu premiéru od činoherního souboru. V sobotu od 17 hodin to bude na Malé scéně Křemílek a Vochomůrka s příběhy známých večerníčkových postaviček podle předlohy Václava Čtvrtka.