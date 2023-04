Šestihodinovým programem vyvrcholil v pátek 31. března večer v plzeňském DEPO2015 31. ročník Hudebních cen Žebřík.

Anketa Žebřík v plzeňském DEPO 2015 | Video: Deník/Filip Nekola

Dvakrát na první místo poslali fanoušci svými hlasy skupinu Vypsaná fixa, která během večera zaplněnému sálu zahrála i při hodinovém koncertu. Stálice české scény v anketě uspěla v kategoriích Skupina a Videoklip.

Jako Album roku vybrali hlasující desku Poslední věci zesnulého Mira Žbirky, kterou dokončil jeho syn David, jejich píseň Nejsi sám pak vyhrála Skladbu roku. Jméno Žbirky, který jeden ze svých posledních koncertů odehrál v září 2021, kdy se vyhlašovaly dva Žebříky najednou, sklidilo v Depu velký potlesk. „Jsem ráda, že tady můžu být a převzít pro Mekyho tuhle krásnou cenu. Dvacet let jsem s ním jezdila a zpívala písničku Co bolí, to přebolí a ono to dosud nepřebolelo. Ale on by nebyl rád, abychom byli smutní, hlavně si přál, aby jeho písničky přežily. A to se děje, důkazem je i tahle cena, strašně moc vám děkuju. Meky gratuluju a Meky navěky!“ uvedla při převzetí ceny za Skladbu roku zpěvačka Martha, která na podium doprovodila Žbirkovu manželku Kateřinu, jež publiku rovněž poděkovala za podporu.

Žebřík byl vždy skvělou záležitostí, říká před koncertem v Plzni Michal Pavlíček

S prázdnou opět neodešel Marek Ztracený, který potřetí v řadě uspěl v kategorii Zpěvák roku. „Každá cena potěší, ale cena přebíraná v Plzni obzvlášť, protože to sem mám kousek. Zároveň je to i motivace do další práce, doufám, že se s vámi uvidím v Edenu,“ myslel už zpěvák ze Železné Rudy na tři vyprodané koncerty na stadionu v Praze.

Speciální cenu pořádajícího magazínu iReport si odnesl kytarista Michal Pavlíček, jenž se postaral svým best of koncertem o jeden z vrcholů večera. „Žebřík pamatuju prakticky od jeho kolébky a ceny si nesmírně vážím, děkuju,“ řekl při převzetí ceny před koncertem, kdy ho doprovodili Kamil Střihavka, Bára Basiková, Vilém Čok a set uzavřel Radek Škarohlíd při Zubaté od Pražského výběru. Součástí byl i křest Pavlíčkova bilančního 4CD Faces.

Žebřík slavil v Depu třicet let, dvě první ceny mají Marpo a Ztracený

Dalšími vystupujícími byli DJ Friky, Kateřina Marie Tichá a plzeňská Znouzectnost. „Jako vždy jsem si Žebřík užil, opět to byla příjemná akce, hodně mě potěšila skladba koncertů. Největší peckou byl samozřejmě Pavlíček,“ pochvaloval si Martin, který na Žebřík dorazil z Klatov.

Spokojený byl i ředitel Žebříku Jarda Hudec. „Unikátní vystoupení, emotivní momenty během udílení, vřelá atmosféra, možnost prvního velkého setkání na prahu nové hudební sezony – to jsou hlavní důvody, kvůli kterým sem fanoušci i samotní muzikanti jezdí. Těší nás to a děkujeme jim,“ uvedl.

Připomeňte si vystoupení Mira Žbirky v Plzni

Vítězové 31. Žebříku – speciální cena magazínu iReport: Michal Pavlíček. Skupina: Vypsaná fixa. Album: Miro Žbirka – Poslední věci. Skladba: Miro Žbirka feat. David Žbirka – Nejsi sám. Videoklip: Vypsaná fixa – Buvol. Zpěvák: Marek Ztracený. Zpěvačka: Ewa Farna. Objev: Tereza Balonová. Akce: Rock for People. Film: Banger.