Po třech měsících nucené pauzy začíná koncertovat Extra Band revival.

V neděli 21. června má namířeno do Kornatic, kde hraje na přírodním parketu od 17 hodin (v případě nepřízně počasí je zajištěn sál KD). Návštěvníci do 15 let mají v doprovodu rodičů vstup zdarma.