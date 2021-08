Životopisné drama režiséra Davida Ondříčka vypráví o mimořádných sportovních úspěších Emila Zátopka, je ale také příběhem celoživotní lásky atleta a Dany Zátopkové. Podle titulního představitele Václava Neužila byla motorem hrdinova života jeho pevná vůle. „Dodnes inspiruje řady sportovců na celém světě,“ míní herec, který svou postavu „studoval“ několik let v různých reportážních záznamech, audionahrávkách, knihách a rozhovorech, a samozřejmě při tvrdém tréninku.

„Před začátkem natáčení se obvykle snažím ničeho nebát, ale do tohoto projektu jsem přece jen vstupovala s lehkým knedlíkem v krku,“ vzpomíná Martha Issová, která hraje Emilovu partnerku a českou olympijskou oštěpařku.

„Bylo to dané hlavně tím, že jsem poprvé hrála někoho, kdo skutečně žil. Dana Zátopková v době, kdy jsme film začali točit, byla navíc ještě naživu. Takže moje obavy z jejího názoru byly opravdu značné.“ K samotnému Zátopkovi pak s úsměvem dodává: „On je něco jako Karel IV. Velká persona a nedílná součást naší historie.“

Mimořádný projekt

Příběh začíná u australského rekordmana Rona Clarka, který přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života. Tvůrci tak postupně skládají komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí.

Hlavní plakát k filmu je symbolický, zachycuje legendární polibek Emila a Dany po doběhu maratónského závodu na OH v Helsinkách. Emil běžel tehdy tuto distanci poprvé v životě.

„Když jsem se začal probírat životem Dany a Emila Zátopkových, první mi do oka padnul tento neuvěřitelný snímek v cíli maratonu v Helsinkách. Rád si pod fotografiemi představuji příběhy a pod touto jsem viděl hodně motivů. Velkou lásku, ale i trápení, které mezi sebou měli,“ říká David Ondříček.

„Od začátku bylo jasné, že tenhle projekt je na české poměry mimořádný a já se bál, jestli se vše podaří včas dofinancovat,“ připojuje producent Kryštof Mucha. „Teď jsme u konce a věřím, že jsme Zátopka snad vystihli takového, jaký byl.“

Film vznikl v produkci Kryštofa Muchy a Davida Ondříčka ve společnosti Lucky Man Films a do českých kin vstoupí 26. srpna.