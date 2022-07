Herec, kterého známe z filmů Salt neb X-Men Origins: Wolverine, přijel do Varů vyprávět hlavně o svém projektu BlueCheck Ukraine, který inicioval po ruské invazi na Ukrajinu. „Děda zemřel, když mi bylo dvacet, dlouho jsem toho mnoho o něm a jeho rodině nevěděl. Znal jsem jen New York. A musím říct, že skoro všechno, co jsem v dosavadní kariéře dělal, nějakým způsobem na tyto kořeny navazovalo.“

Začal festival v Karlových Varech. Hvězdy přišly po červeném koberci do Thermalu

Ruský útok na Ukrajinu v něm vyvolal potřebu něco udělat. „Seděl jsem si v pohodlí na newyorském gauči a měl strašný pocit, že nic nedělám a že to musím napravit. Abych byl jako děda – protože on měl velkou sílu a odvahu, bojoval například v občanské válce ve Španělsku,“ vysvětlil, proč založil BlueCheck Ukraine.

Rodině jsem to neřekl

Nadace je napojená přímo na místní lidi a úzký kruh kolem Schreibera. Díky tomu má jistotu, že peníze a aktivity jdou do správných rukou. „Byl jsem osobně ve Lvově a zasáhlo mě to, jak obrovská energie tam panuje a jak bojovného ducha Ukrajinci mají,“ svěřil se herec.

Své rodině, dětem a bývalé partnerce Naomi Watts prý odjezd do tamních končin nepřiznal. „Nechtěl jsem, aby se o mě báli. Řekl jsem jim to až po návratu,“ líčil ve Varech Schreiber, který na polském území dokonce vařil uprchlíkům tisíce jídel a pak si hojil pořezané prsty.

Festival ve Varech zahájí Superhrdinové. A další hvězdou bude Liev Schreiber

Byly to podle něj silné zážitky, v hraném filmu je ale spoluautor scénáře snímku Ray Donovan zatím zúročit nehodlá. „Fakt, že vás na každém kroku oslovují zpravodajci, protože jste známý, mě vlastně štval,“ řekl. „Známý po mně chtěl, abych natáčel videa s Ukrajinci a ptal se jich, jak se cítí. To mě vytočilo – živíme se newsfeedem strachu a utrpení,“ podotkl s tím, že válka je sice plná silných příběhů, ale jako společnost se v tomto příběhu právě nacházíme. „Teď rozhodně není čas vyprávět. A na to, abych hrál Zelenského, jsem příliš vysoký,“ zažertoval Schreiber.

Jediný efekt, který s odkazem na svou profesi přiznává, je využití slávy ve prospěch charity. „U nás se pěstuje kult celebrit. Takže když může člověk dát svůj věhlas pro dobro věci, je to správně, tak by to mělo být,“ komentoval hollywoodský efekt.

Pro bojkot nejsem

Při setkání s novináři odpovídal na každou otázku včetně bojkotu ruských filmů: „Jsem zastánce toho, že umění má pomáhat, a to na obou stranách, což se týká i ruských filmů. Musíme být samozřejmě opatrní ohledně různých fake news, právě na tohle klamání veřejnosti Putin spoléhá. Ale neuvádět ruské snímky na festivalech, to se mi příčí.“

Při tom přítomným pustil také několik videí – ze lvovské filharmonie, kde hudebníci sbírali při zkoušce v sále krabice s potravinami a pak je rozváželi lidem utíkajícím ze země do Evropy, a také o ukrajinských sirotcích. To druhé mu znovu vehnalo slzy do očí. „Vysvětlovat svým dětem, co je válka, je těžká věc,“ připustil. „USA jsou složené z emigrantů, jsou plné jejich vnoučat. Proto bychom si měli stále připomínat, jak dlouhou cestu ušli naši předci, abychom mohli být tam, kde jsme. Když se historie jako například teď opakuje, víme už, co dělat. Věřím ve vítězství Ukrajiny. Protože na její straně je pravda.“