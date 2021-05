Jak se žilo člověku, který byl neustále zvyklý koncertovat ?

Musím přiznat, že když jsme museli loni na jaře zrušit většinu plánovaných vystoupení, byl to obrovský šok. Nicméně v létě jsem se na podia s kapelou vrátil, aby nucená přestávka přišla znovu a na mnohem delší čas. Uvědomil jsem si, že i přesto se chci nadále věnovat hudbě. Začal jsem hledat způsob, jak zapracovat na tom, abych mohl být i nadále blízko tomu, co mám nejraději, což je hudba a hra na bicí nástroje. Povedlo se a založil jsem firmu a školu DRUMS INSIDE, kde vyučuji hru na bicí a veškeré aktivity jsou spojeny s tímto oborem. Dostal jsem několik nabídek na studiovou práci, kterou jsem moc rád přijal. Takže krom toho, že nemohu živě vystupovat se dá říct, že s hudbou jsem od rána do večera a z toho mám radost.

Jak je na tom kapela Lucie revival?

Poslední koncert jsme odehráli na konci září 2020 a pak jsme se dlouho neviděli. Nicméně v těchto chvílích se opět v rámci možností scházíme a začínáme pracovat na novém koncertním programu i na zkoušení novinek pro naše diváky. Kolem kapely je neustále co dělat, a to i když nekoncertujete.

Přemýšlel jste o změně? Například se už hudbou nezabývat a živit se něčím jiným?

Popravdě přemýšlel jsem o spoustě věcí, ale nedokážu si představit, že bych dělal něco jiného. Hudbu jsem nikdy nebral jako zaměstnání. Hudba pro mě vždy znamenala vše, je to věc se kterou se ráno probouzíte a večer jdete spát. Což by se jinde moc praktikovat nedalo nebo by to nešlo dlouhodobě vydržet. Pokud to půjde a bude alespoň minimální možnost se věnovat dál hudbě, hodlám pokračovat.

Dostal jste v této době nějaké zajímavé hudební nabídky?

Dá se říci že ano. Například jsem měl možnost spolupracovat s kapelou, která se svým žánrem velmi liší od toho co jsem doposud měl možnost hrát. Jako muzikanta mě to nesmírně bavilo a motivovalo. Byla to skvělá zkušenost a návrat zpět k tvůrčí činnosti s fajn lidmi. Mimo jiné jsem byl přizván i ke spolupráci při natáčení hudebních a propagačních klipů.

Chystáte s Lucií revival nějaké zásadní novinky? Třeba v repertoáru?

Ano, chystáme pro naše posluchače několik zásadních a velmi známých hitů a k tomu jako bonus i dvě nové vlastní písně. Momentálně je doděláváme a když bude možnost, rádi bychom alespoň jednu z nich i natočili. Jsem rád, že přestože s kapelou hrajeme převzatý repertoár, neomezujeme se pouze tímto směrem a pracujeme i na tom, abychom v rámci našich show šli takzvaně s vlastní kůží na trh.

Jaké to je předávat nabyté zkušenosti v oblasti bicích nástrojů dál?

Sám si pamatuji, když jsem hltal každé slovo a ukázku, kterou mi můj profesor předával. Když jsem přemýšlel, jakým stylem vlastně něco někomu ukázat, či předat, tak jsem zjistil, že jediný a pro mě správný směr bude nechat své žáky si utvářet vlastní představy hraní na bubny. V tom je maximálně podporovat a tak trochu korigovat určité věci, aby je to bavilo a nacházeli ve hře na hudební nástroj zalíbení.

Jak vidíte budoucnost v oblasti kultury?

Vidím to velmi pozitivně a patřím do skupiny lidí, kteří věří tomu, že každý z nás potřebuje ve svém životě kulturu. Vždy tady byla a nelze jí někam zatlačit či jinak umlčet. Stovky a tisíce let byla a je součástí života na této planetě a bude dál. Bez toho, aniž bychom slyšeli krásnou píseň, nelze žít. Možná si to neuvědomujeme, ale kultura je součástí každého z nás denně a věřím tomu, že bude i nadále. Jsem v tomto směru optimista.

Těšíte se zpět na podium?

Samozřejmě ano! je to něco, co ničím nenahradíte, ani sebelepším koncertem na síti. Konkrétně s Lucií revival jsme odehráli stovky koncertů a vždy nám šlo o maximální interakci mezi účinkujícím a divákem. Živé vystoupení je pro muzikanta vzduchem, vodu i ohněm. Jak známo, všechny tyhle tři věci potřebujete k životu na planetě a muzikant zase potřebuje živé vystoupení před opravdovým publikem. Takže ano. Těším se moc a věřím, že ne sám.