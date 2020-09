Filmové představení Ženská na vrcholu je přichystané na páteční večer v areálu mirošovské sokolovny.

Začne venku zhruba ve 20.15, ale při nepřízni počasí by se promítalo uvnitř objektu. Návštěvníci (děti do 15 let zdarma, ostatní padesát korun) si donesou deky. Zajištěné je drobné občerstvení.