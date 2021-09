„Dát dohromady program letošního ročníku v době vrcholícího covidu, kdy vedení divadel vůbec netušilo, co bude, je husarský kousek a za to patří dramaturgickému a produkčnímu týmu dík,“ uvedl ředitel festivalu Jan Burian.

„Měli jsme strach, ale program je nakonec opravdu nabitý, možná víc než v předchozích letech. Přivítáme například tři velká jména minimálně evropské divadelní režie,“ konstatovala dramaturgyně Dora Viceníková.

Festival zahájí pět a půl hodiny trvající inscenace Austerlitz litevského Divadlo mladých, kterou nastudoval světově proslulý polský režisér Krystian Lupa. „Krystian Lupa se na festival vrací po pěti letech a letošní inscenaci by si neměl žádný příznivce divadla nechat ujít, půjde o vrchol sezony,” zdůraznila dramaturgyně Kamila Černá.

V Plzni poprvé představí své dílo Belgičan Luk Perceval s inscenací 3sestry v podání herců dvou špičkových polských scén TR Varšava a Narodowy Stary Teatr z Krakova. Podle skutečnosti pak vznikla inscenace Rodina švýcarského režiséra Milo Raua v belgickém divadle NTGent. V roce 2007 byla čtyřčlenná rodina na severu Francie v Calais nalezena mrtvá, bez vysvětlení, bez jasného motivu. Jejich příběh tlumočí Milo Rau prostřednictvím skutečného hereckého manželského páru, jeho dvou dcer a psů. „Popis každodenního života rodiny je o to věrohodnější a upřímnější,” komentovala Viceníková.

Z domácích souborů se v Plzni představí divadla z Brna, Hradce Králové, Liberce, Olomouce, Ostravy a Prahy. „Vzhledem k tomu, že se velkou část sezony nehrálo, více než polovina inscenací bude u nás uvedena těsně po své premiéře. Půjde o velmi široký a pestrý výběr – stylově, žánrově i z hlediska velikosti inscenací,” sdělil dramaturg Jan Kerbr.

Chybět nebude plzeňské Divadlo J. K. Tyla s muzikálem American Idiot a Divadlo Alfa s představením Jenovéfa a Don Šajn.

To nejlepší z nezávislé divadelní tvorby přinese do festivalového dění sekce Johan uvádí. Prolog celého festivalu přitom obstará 14. září vystoupení plzeňské skupiny Žongléros Ansámbl s titulem Vpřed! „Jejich třetí celovečerní představení je ukázkou, že jejich produkce nabývá na kvalitě,“ uvedla za spolek Johan Eva Kraftová.

Festivalový program se odehraje v obou budovách Divadla J. K. Tyla, v Alfě, v Moving Station a v DEPO 2015. Zasáhne také do ulic města, připraveno bude například představení Šampion a komár italského souboru Faber Teater určené pro diváky všeho věku na kolech a bicyklech. V pouliční show Turisté francouzského souboru Les Grandes Personnes vtrhne do ulic skupina velkých, až čtyřmetrových loutek. Sekce Johan uvádí pak zavede diváky také do Borského parku nebo supermarketu na Borských polích.

Vstupenky na festival jsou k dostání na plzenskavstupenka.cz, lístky na sekci Johan uvádí přes goout.cz.