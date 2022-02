Představení je podle něj určené pro děti od 6 – 7 let, pobaví se při něm ale i dospělí. „Jsou tam vědomé odkazy pro diváky v kategorii nad 30 let. Kdo viděl staré westerny, tak by si v představení měl něco najít,“ pokračoval.

Pro režiséra to bylo první pracovní setkání s čistě maňáskovým divadlem. „Často jsem se musel nechat vést herci, kteří jsou nasáklí zkušenostmi. Spousta detailů pro mě byla nových,“ komentoval nové zkušenosti Legierski.

Podle herce Petra Borovského jsou maňásky nejakčnějším typem loutkového divadla. „Je to vlastně taková loutková groteska, zkratka, hodně důležité je načasování vtipu či akce. Představením se snažíme dětem přiblížit žánr, který je dnes na okraji,“ uvedl zkušený herec plzeňského souboru, který hraje zlotřilého Pedra.

V divadle věří, že Pádístepí bude pro děti v určitém směru i vzdělávací. „Pro generaci, která vyrůstala na mayovkách jsou pojmy jako totem, týpí nebo kouřové signály známé. Mladí diváci už znají ale spíš jiné hrdiny,“ doplnila dramaturgyně Petra Kosová.

„Pádístepí má ambice zábavné rodinné inscenace, a kromě zábavy nabízí také jedno důležité poslání. Totiž že někdy je lepší vzdát se bohatství a požitků, pakliže mohu získat něco mnohem cennějšího: třeba jako osamělý poslední Bizon rodinu a život ve volné prérii bez rušivého elementu otravných a bezohledných hrabivců,“ uzavřel Tomsa Legierski.

Autory scénáře jsou Blahoslav Fajmon a Martin Marek, kteří po oslovení Legirskim psali pro plzeňské divadlo poprvé. Scéna Ivana Nesvedy je umístěná na jevišti a před ní, rovněž na jevišti, budou sedět i diváci. Toto uspořádání už návštěvníci Alfy znají z dřívějších maňáskových inscenací. Zkušený scénograf Ivan Nesveda je v Alfě už dlouho doma, s režisérem Tomsou Legierskim se ale při práci na inscenaci potkávají poprvé. Autorem hudby je Daniel Čámský.

Slavnostní večerní premiéra se v Divadle ALFA na Rokycanské třídě koná v pátek 18. února od 17.30 a od 19 hodin. V rámci tradičních sobotních odpoledních představení je novinak na programu o den později od 14 a 15.30 hodin.