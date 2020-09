Od pátečního večera totiž platí, že vnitřní akce na stání pro více než deset lidí budou zakázány. Výjimku mají trhy, výstavy a podobně. Opatření se dotknou také barů, restaurací či klubů, které navíc musejí od soboty zavřít mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. A kromě doby konzumace se po nich lidé musí pohybovat v roušce.

Jak z toho ven a neodkládat koncerty, řeší například kulturní dům v Šeříkové ulici v Plzni. „Zatím nic neodkládáme, zvažujeme varianty. Jednou z nich je forma zábavy, kdy lidi posadíme ke stolům,“ řekl produkční Šeříkovky Láďa Prusík.

Kapacita sálu by v tu chvíli klesla na zhruba 300 lidí. „Třeba u koncertů Extra Band revivalu nebo Odyssey bych se nebál, přece jen lidi jsou na tuto formu u nich zvyklí z vesnických bigbítových zábav. U skupin z první ligy jako Visací zámek nebo Krucipüsk to asi bude individuální podle domluvy s managementem. Otázka pak také ale je, jestli by pak lidi na takový koncert vůbec přišli,“ dodává Prusík.

Do těžké situace dostalo opatření podniky, kam chodí lidé spíš jen popít a zatančit si. „Opatření se mi samozřejmě nelíbí, ale musíme ho respektovat. Provoz našeho baru je specifický v tom, že lidé náš klub navštěvují často až kolem půlnoci. Obecně celá kultura nočního života dostává teď podle mě velkou ránu,“ říká provozovatel Clubu 21 v Plzni Josef Ježek.