Tady jsem se narodil. Výstava připomíná plzeňského rodáka Miroslav Horníčka

Název Tady jsem se narodil má výstava v mázhauzu plzeňské radnice věnovaná plzeňskému rodákovi, muži mnoha talentů, Miroslavu Horníčkovi.

V mázhauzu plzeňské radnice je k vidění výstava o plzeňském rodákovi, muži mnoha talentů, Miroslavu Horníčkovi nazvaná Tady jsem se narodil. Připomíná, že v únoru uplynulo 20 let od Horníčkova úmrtí a v listopadu to bude 105 let od jeho narození. | Foto: Reprofoto Petr Eret