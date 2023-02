Účinkující vytáhli do boje před zkušenými pedagogy, předsedkyní byla Jarmila Zelená ze ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech, a s obrovskou snahou přesvědčit o svých kvalitách. Povedlo se to hned šesti souborům, výjimkou byly reprezentantky ZUŠ Zbiroh a kvarteto na zobcové flétny.

Výsledky



Dřevěné nástroje (do 16 let): trojice TRIOLA v sestavě Hana Bartošová, Karolína Minaříková, Rozálie Monhartová si zajistila bezpečně postup do regionálního kola.

Dřevěné nástroje (do 26 let): zde se prezentovaly dvě skupiny a obě jdou dál. Vyhrál Safoxonový kvartet (Michael Gulyj, Tereza Horčičková, Pánek, Michal Královec) před Dynamic triem (Filip Kejval, Amálie Harcubová, Adéla Valentová).

Dřevěné nástroje v kombinaci s nedechovými nástroji (do 13 let): tato kategorie přinesla triumf Tří notiček (Juliana Skočilová, Johana Skočilová, Aneta Valentová).

Dřevěné nástroje v kombinaci (do 16 let): vyslanci ZUŠ Rokycany pod názvem ANDEJO (Johana Skočilová, Aneta Rumlarová, Denisa Rumlarová) poslali na druhé místo Tři mušketýrky ze Zbiroha (Jasmína Podroužková, Stella Doubková, Johana Podroužková).

Dřevěné nástroje v kombinaci (do 19 let): AMA TRIO (Amálie Harcubová, Adéla Valentová, Martin Zelenka) nemělo konkurenci, ale přesvědčilo posuzovatelky o svých kvalitách a jde dál.

Zobcové flétny do 16 let: za ZUŠ Rokycany zahrálo Kvarteto Nr. 14 (Barbora Holmanová, Martin Houška, Jiří Kysilko, Lenka Kysilková), ale podle porotkyň dál nepostupuje.

