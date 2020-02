Pavel Jílek se upsal hasičině

Pavel stál několik let i v čele Sokola Bušovice. pak ho vystřídal Radek Tomášek, ovšem ke sportu má stále blízko. Je věrným fanouškem fotbalistů Viktorie Plzeň a jeho dalším koníčkem je rybaření. Výpravy do švédských vod (jezdil na sever Evropy deset let) jsou při třech dětech nyní složité. "Ale rok 2022 už mám naplánovaný," rezolutně říká sympatický hasič.