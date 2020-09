Ve výstavní síni v ulici Josefa Knihy je až do konce srpna zpřístupněna výstava mezi Prahou a Káhirou. Mapuje sto let české egyptologie, což je obor, jemuž se intenzivně věnuje Radek Cinke Rokycan. "Od malička v rámci celkového zájmu o historii, ale posledních deset let intenzivně," přiznává rodák a nadále obyvatel města.

Zdroj: Deník / Václav Havránek