Překonání řeky je zážitkem pro znalce techniky i pro romantiky. Není to sice příliš složité (elektrická kočka a vodící řetěz), ovšem i tak má přívoz své kouzlo. Zejména od června do září se z jednoho břehu na druhý nezastaví. S dlouho neměnnými cenami, stanovenými provozovatelem, jímž je Obecní úřad Břasy. Dvacet korun za auto a přívěs, deset korun za dospělého pasažéra, stejná mince je za motocykl a děti cestují zdarma. Výhodnější to mají už zmínění majitelé předplacených lístků.

Zdroj: Deník / Václav Havránek