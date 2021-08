Pátek ráno, kanál v pražské Troji. Právě tady, před velkoplošnou obrazovkou, se sešli nejvěrnější fanoušci Jiřího Prskavce. Sem tam česká vlajka, sem tam kočárek. A nechyběla ani jeho nejbližší rodina. V čele s Terezou Prskavcovou, kterou doprovázela tchýně a pochopitelně synové Jiřík s Marečkem.

"Byl to celkem nezvyk, že jsme nemohli být spolu jako obvykle," přiznala Prskavcová.

Před pěti lety povzbuzovala svého milého ze břehu přímo v Riu, což stačilo k bronzu.

Teď to nešlo. Nehledě na koronavirová omezení, do Tokia by stejně neodjela. Z bezstarostného páru je totiž čtyřčlenná rodina. "Vždycky večer odpadnu. Ale díky tomu, jak mě moji dva rarášci zaměstnávají, jsem aspoň neměla problém s tím, abych se na dnešek vyspala," dodala.

"Z finále jsem moc neviděla"

S nervozitou v Prskavcově okolí bojoval každý. "Ten olympijský tlak je ohromný. Podívejte se, vždyť ani do finále nepostoupili někteří favorité, třeba Slovinec Kauzer nebo Ital De Gennaro. Naopak se vedlo Kubovi Grigarovi, což čekala Jířova maminka," poznamenala Prskavcová.

Dost o soupeřích, hlavně myslela na svého muže. Několikrát řekla, jak je na něj pyšná, že všechno ustál.

Kdyby ale český hrdina posledních hodin věděl, co se děje doma, asi by měl problém udržet koncentraci.

"Mareček, kterému jsou tři měsíce, vycítil, že jsme nervózní. V noci hůř spal. Ale na tu jízdu byl vzhůru," řekla Prskavcová. Starší Jiřík si už v Troji během závodu hrál. Běhal za dalšími. "Takže nakonec jsem z toho finále moc neviděla," podotkla.

V dalších dnech a týdnech to určitě napraví. "Počítám s tím. Myslím, že Jířa si svou jízdu pustí víckrát," usmála se.

"My na dárky moc nejsme"

Prskavec do finále vyrazil jako poslední ze všech kajakářů. A v Troji, kde o víkendu proběhnou mezinárodní závody, vzbudil první poprask. Ten hlavní ale teprve přijde. V pondělí by měl přiletět domů.

"Já pro něj nic nemám," zakroutila hlavou Prskavcová. "My na nějaké dárky nejsme. Těším se, až zase budeme spolu," vysvětlila a hned připustila, že to asi nebude tak snadné. "Umím si představit, co se bude dít. Změní se nám život," podotkla manželka úspěšného olympionika.

Prskavcovi totiž dobře vycházejí s Krpálkovými. A zlato z Ria obrátilo život judisty naruby. "Navíc jsem dělala PR, je mi jasné, že přijdou sponzoři, povinnosti. Ale snad nějaký čas ušetříme," prohlásila.

Vysněnou odměnou za triumf pod pěti kruhy by měla být společná dovolená.

"Ještě nic neplánujeme, ale chtěli bychom někam vyrazit," uzavřela Prskavcová.