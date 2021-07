/ROZHOVOR/ Byla ve hře už o hry v brazilském Riu, kdy byla čtvrtou juniorkou Evropy, ale tenkrát Marii Horáčkové nominace o vlásek unikla. Před třemi lety ji přibrzdila smrt maminky Barbory, která zemřela v pouhých 49 letech. „A na mě to všechno padlo,“ přiznala 23letá lukostřelkyně plzeňského klubu LK Arcus, který sídlí na armádní střelnici v Lobzích.

A odtud míří sportovci na olympiády celkem pravidelně, jenže ve sportovní střelbě. Lukostřelba bude mít zastoupení pod pěti kruhy po dlouhých 13 letech, kdy byla v Pekingu Barbora Horáčková, zesnulá maminka Marie.

Jak symbolické. „Jak se blíží odlet do Tokia, stále více si uvědomuji, čeho jsem dosáhla,“ říká Marie Horáčková s úsměvem. Nominovala se na posledním možném závodě v Paříži, měsíc před zahájením OH.

O řadě sportovců se v souvislosti s jejich šancemi na olympiádu mluvilo, ale o vás jsem toho předtím moc neslyšel. To je tím, že jde o lukostřelbu, nebo jste to neměla v plánu?

Spíš je to tím, že jde o lukostřelbu, takže teď jsem ráda, že jsem náš sport alespoň trochu zviditelnila. Já jsem to měla v plánu od začátku. Už jsem střílela o Rio, které mi tehdy o chloupek uniklo.

Marie Horáčková.Zdroj: archiv M. Horáčkové

Zvýšený mediální zájem tedy snášíte dobře?

Jsem ráda, že je lukostřelba teď víc vidět. Když se poskládá mozaika všeho a takhle to klapne, je to nádherný pocit.

Co byste označila za svůj největší úspěch, když tedy pomineme účast na OH?

Čtvrté místo na mistrovství Evropy juniorek v roce 2016. To byl rok, kdy jsem měla dobrou sezonu a skoro jsem se kvalifikovala do Ria. Pak šla moje výkonnost dolů. Zamíchaly se tam i rodinné trable, zemřela nám mamka. A na mě to všechno padlo potom, co odešla…

I ona byla před 13 lety na olympiádě v Pekingu, skončila v 1. kole eliminace. Bude vaším cílem překonat to?

Takhle jsem o tom nepřemýšlela. Já chci nastřílet v kvalifikaci to, co umím, 640-650 bodů. Není to úplně snadné, ale mám to v rukou a teď to budu chtít prodat. V eliminačních soubojích se potom všechno střílí na pódiu, je výjimečná atmosféra. Chtěla bych postoupit dvě kola, ale myslím, že to mi dá hodně zabrat (úsměv).

Medaile visí asi hodně vysoko, co?

V ten daný moment se může stát úplně všechno, uvidíme… Ale nechtěla bych takhle předjímat.

Olympiáda se o rok odkládala. Je to výhoda?

Nevím, protože během koronavirové doby jsme měly ztížené podmínky. Musely jsme dokonce odjet trénovat na tři týdny do zahraničí, protože tady to nebylo možné. Mně navíc loňská sezona vyšla, byla jsem zvědavá, co to udělá letos. A myslím, že to vyšlo dobře.

Na co se nejvíc těšíte, kromě vašeho sportu?

Olympiáda je pro mě úplně něco nového, vůbec nevím, co od toho mám čekat. Asi se nechám překvapit. Ale jisté je, že na jiné sporty se ani nedostaneme.

Marie Horáčková.Zdroj: archiv M. Horáčkové

Není vám trochu líto, že olympiáda bude za přísných bezpečnostních opatření?

To určitě je. Zatím si to ani moc nedovedu představit, ale bude to asi za stejných podmínek, jako jsme měly při kvalifikaci v Paříži. To jsme taky nikam nesměly, jen nás z hotelu vozili rovnou na střelnici. Měly jsme striktně dané časy i na tréninky, na jídlo, nemohly jsme se navštěvovat. V Tokiu to bude podobné, takže v tomhle mám dobrý trénink (úsměv).

Máte nějakou osobní zkušenost s Japonskem nebo přímo s Tokiem?

Dvakrát jsem byla v čínské Šanghaji na Světovém poháru. To je moje jediná zkušenost s asijským kontinentem. Ale hrozně se do Japonska těším, z doslechu je mi to příjemná země.

Poletí s vámi otec, který je zároveň váš trenér?

Jojo, poletí.

Nakolik je pro vás důležité, že ho budete mít nablízku?

Trénuje mě odmalička, máme to s taťkou dobře nastavené. Dokážeme fungovat ve vztahu dcera – otec, ale i v rovině svěřenkyně a trenér. Neleze nám to do zelí. Ano, lukostřelby je někdy až moc, ale je to náš životní styl.

Bylo ve vašem případě vůbec možné, abyste se věnovala jinému sportu?

Nebyla jsem do lukostřelby tlačená. Ale střílela jsem odmalička, sotva jsem začala chodit. První luk jsem dostala k pátým narozeninám. Dlouho jsem také tancovala, ale když přišlo ve 12-13 letech klíčové rozhodnutí, bylo jasné, že to vyhraje lukostřelba. Navíc už jako dítě jsem vyhrávala, to zvyšuje motivaci. A pak tady byly vzory v podobě rodičů.

Zdroj: archiv M. Horáčkové

Byla účast maminky na olympiádě pro vás motivací?

Mně tehdy bylo deset let, takže jsem to úplně tak nevnímala. Brala jsem to jako něco obrovského. Ale musím se přiznat, že jsem si ji maličko zaměňovala s Bárou Špotákovou, protože obě byly Barbory. A obě byly na olympiádě, takže pro mě byly obě stejně dobré.

Ale atmosféra olympiády na vás dýchla?

Ano. Sport mám v sobě, dojímají mě příběhy sportovců, kteří dokážou něco neskutečného.

Který sport je oblíbený? Kdo byl vzorem?

Neumím vypíchnout jedno jméno, snažím se inspirovat napříč všemi sporty. Vzory mám spíš v lukostřelbě, úplně zbožňuju Korejku Chang Hye-jin, olympijskou vítězku.

V kolika letech vůbec uzraje lukostřelkyně?

Neřekla bych, že existuje nějaký optimální věk. My jsme sport pro všechny, bývá to vidět na startovním poli světových soutěží. Jsou tam i starší lidé, nad 40 let. Světoví trenéři říkají, že špičkový lukostřelec se dá vychovat za sedm let. Ale to na sobě musí člověk opravdu makat.

Kdo všechno se ještě podílí na vaší přípravě?

Mám kondičního kouče a nově spolupracuji i s psychologem. A vyplácí se to, dokázali jsme zklidnit moji mysl a tělo.

Ještě mi řekněte, co všechno trénujete a kolik času z toho zabere lukostřelba?

To je samozřejmě ta největší část. Ale bez kvalitní kondiční přípravy se žádný sportovec neobejde. Plavání je i forma regenerace, běh potřebujeme, protože jsme lehce vytrvalostní sport. Vždyť jen kvalifikace trvá tři hodiny, potřebujeme fyzičku.