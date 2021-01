Ježíšek rozdal na Štědrý den v Plzeňském kraji mnoho dárečků a přinesl i několik miminek. Jedno nechtělo čekat až do porodnice, ale chvátalo na svět tak, že se narodilo doma, u vánočního stromečku.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay

„Ve 22:45 hodin záchranáři vyjeli k překotnému porodu v Plzni v Máchově ulici Maminka se chystala do porodnice, ale nestihli to a porodila doma s manželem. Záchranáři maminku i chlapečka bezpečné převezli k ošetření do nemocnice,“ řekla Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.