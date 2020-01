V porodnici Fakultní nemocnice Plzeň přišel na svět ve 3:37 hodin, váží 3,2 kilogramu a měří 51 centimetrů.

V plzeňské Mulačově nemocnici se narodilo první miminko letošního roku v 10:24 hodin, rodiče holčičce dali jméno Eliška. V Klatovech a Domažlicích na první novoroční miminko stále čekají.

Porod v sanitce

Jedno z novoročních miminek nechtělo s příchodem na svět čekat do nemocnice. "Před osmou hodinou ráno jsme pomáhali na svět holčičce Kristýnce. Rodina vyrazila ze Stříbra do nemocnice v Plzni, rychle ale přehodnotili situaci a zavolali na linku 155. Během cesty za obcí Kozolupy se holčička narodila v sanitním voze," informovala o radostní události mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. "Porod proběhl bez komplikací. Maminku i Kristýnku jsme transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně," dodala.