Hokejová osobnost z Plzně se znovu objeví na obrazovkách v roli experta při přenosech České televize z právě startujícího mistrovství světa. Svými postřehy bude sympatický chlapík, který už překročil sedmdesátku, zpestřovat hned v pátek úvodní zápas českého týmu na šampionátu s Rusy (15.15 hod.).

„Nijak jsem to neplánoval,“ zdůrazňuje Sýkora. „Přece jen věk nezastavím, ale když se před časem ozval šéf hokejového zpravodajství Robert Záruba s nabídkou, zda bych se nechtěl vrátit, celkem brzy jsem kývl,“ konstatuje někdejší útočník a poté ještě úspěšnější trenér.

„Hokej je mojí celoživotní vášní a věřím, že mám stále co říct. Navíc ve studiu se budeme vedle Jirky Hölzla a Milana Antoše střídat obden s Martinem Procházkou. Což hrálo svou roli, protože táhnout sám tři neděle bych nechtěl,“ říká Sýkora.

Před obnovenou premiérou pociťuje jen mírnou nervozitu. „Přibyly mi roky, nějaké vrásky (úsměv), ale strach nemám. Pár let jsem to dělal, a z reakcí diváků soudě, to nebylo tak špatné. I Robert Záruba tvrdí, že jsem sice svůj, ale mám zajímavé názory,“ usmívá se.

Diváky nemíní oslňovat přívalem statistických čísel, ale znovu břitkostí názorů a odvahou jít s kůží na trh.

„Nemám ve zvyku něco lakovat narůžovo a nemíním s tím začít,“ ubezpečuje.

„Sleduji hru, její nuance, reakce soupeřů, a i když se hokej zase posunul, zrychlil, tak snad dokážu vyhmátnout to podstatné,“ míní Sýkora.

A moc by si přál, aby národní tým urval v Rize konečně medaili. „Bylo by načase a šance je. Dokonce tipuju, že medaile si rozdělí naši, Rusové a Finové. Pochopitelně bude záležet na síle Kanady a Ameriky. Český tým je sice mladší, ale v Hrubcovi má dobrého gólmana a líbí se mi pohyb i nasazení hráčů,“ říká Sýkora.

Chválí i defenzivu. „Na té to vždycky stojí. A když Jarda Špaček (asistent trenéra), sám bývalý vynikající bek, řekne, že lepší obranu předtím v nároďáku neměl, tak to má svou váhu. Turnaj je ale strašně těžký a nepředvídatelný,“ upozorňuje.

Rigu a tamní hokejový stánek poznal coby trenér v KHL a lituje, že šampionát proběhne kvůli covidu bez diváků. „Lotyši jsou malý, ale hrdý národ. Hokeji fandí, a když už organizaci mistrovství vzali na sebe, zasloužili by si, aby diváci mohli být v hledišti. Jenže to bohužel nejde,“ uzavírá Marek Sýkora.

Kladenský rodák Marek Sýkora (ročník 1948) se hokeji upsal po vzoru otce, úspěšného trenéra. Ligu si zahrál v Plzni už v 17 letech a Škodovce kromě dvou let v Dukle Jihlava zůstal věrný. V Plzni zahájili dráhu trenéra. Škodovku dotáhl ke stříbru a k bronzu. Stříbro získal i s Pardubicemi, vedle toho vedl ještě Slavii Praha a Karlovy Vary. V KHL trénoval Jekatěrinburg a Magnitogorsk, kde dal šanci současné hvězdě NHL Jevgeniji Malkinovi. Kariéru ukončil na střídačce Minsku a poté se našel v roli televizního experta.