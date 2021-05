„Jen je škoda, že diváci na utkání pořád nemohou,“ říká z Pobaltí. Ještě na jaře přitom doufal, že to situace umožní. „Majitel našeho klubu má na zimním stadionu svoji lóži. Těšili jsme se, že tam vyrazíme, ale bohužel,“ dodává třicetiletý záložník.

Lotyši mají z koronaviru obavy. Země, v níž žijí skoro dva miliony obyvatel, eviduje průměrně 500 nakažených za jeden den. „Je to smutné, že i hokejový šampionát je bez diváků. Ani atmosféra ve městě není taková, fanoušci ze zahraničí scházejí. Ano, vidíte tu, že se něco děje, ale žádné davy lidí,“ popisuje.

V uplynulých dnech zašel ke stadionu, kde trénují Češi. „S dcerkou jsem se vyfotil u maskota, kterým je ježek Skipy,“ pochlubil se hráč, jenž působil ve Slavii, Mladé Boleslavi a Teplicích.

Přesto tvrdí, že hokejový šampionát je pro Lotyše velkým svátkem. „Prožívají to, spousta lidí tady chodí v dresech. V týdnu jsme byli u sousedů grilovat, říkali, jak se těší,“ přidá Mareš čerstvou osobní zkušenost.

Fandí se na zahrádkách

Žádné protesty jako v Japonsku proti letní olympiádě. „Lotyši jsou hrdí na to, že šampionát pořádají,“ pokračuje o zemi, jež měla původně turnaj spolupořádat s Běloruskem, ale po problémech sousední diktatury jej nakonec hostí sama.



„Lidi fandí aspoň na zahrádkách restaurací. Všude mají velkoplošné televize, jsou na to připravení,“ myslí si Mareš, rodák z Chodové Plané. Mimochodem – právě tam žili rodiče hokejisty Petra Svobody. V době Nagana bylo v menším městě na západě Čech hodně veselo. „Byl jsem hodně malý. Ale pamatuju se, že to bylo velké. Druhý den byli všichni u nich před barákem,“ usmál se.

A nedaleko odsud, v Mariánských Lázních, začínali s hokejem dva čeští reprezentanti Jiří Sekáč a Jakub Flek, ale osobně se s nimi nezná. „Soused z Chodovky s nimi hrál v žácích,“ přidá. I on sám má k hokeji kladný vztah.

„Každé mistrovství koukám a fandím českému týmu. Dokonce máme partu, se kterou chodíme v zimě jednou týdně na led. Je to můj sport číslo dva,“ prozradil na sebe levonohý fotbalista, jenž od ledna hraje za RFS Riga, momentálně vedoucí tým lotyšské ligy.

Do Čech se podívá až někdy v listopadu, kdy končí lotyšská liga. Do té doby bude jeho domovem Riga. Když to situace dovolí, možná se potká také s českými hokejisty.