Konec dobrý, všechno dobré. Česká hokejová reprezentace uspěla v úvodním utkání mistrovství světa skupiny B proti Slovensku a vyhrála 3:2. Nejbizarnější moment zápasu přišel v 11. minutě utkání, kdy si brankář Šimon Hrubec vstřelil bizarní vlastní gól. Řada fanoušků si v nedělním utkání proti Kazachstánu přeje v brance Karla Vejmelku.

Brankář hokejové reprezentace Šimon Hrubec. | Foto: Profimedia

První třetina hokejového utkání se Slovenskem nabídla skvělou podívanou. Pět gólů, řada osobních soubojů, trest do konce utkání a bizarní vlastní gól. Běžela jedenáctá minuta zápasu, když si brankář české reprezentace Šimon Hrubec chtěl stáhnout puk do lapačky. Místo toho mu ale proklouzal mezi betony a na světě byl nešťastný vlastní gól.

„Hodně jsem si oddychl. Jsem rád, že jsme nakonec vyhráli. K tomu mému momentu, je to jedna z tisíce, možna milionu situací. Puk se postavil na placato a v tom, jak jsem si ho chtěl stáhnout, tak jsem do toho plácnul a ten kotouč měl větší razanci, než jsem zvyklý,“ hodnotil inkriminovaný moment Šimon Hrubec.

Svěřenci trenéra Kariho Jalonena nakonec utkání otočili a vyhráli 3:2, přesto má ale velká část fanoušků jasno - do nedělního utkání s Kazachstánem, které začíná v 19:20, by měl do branky nastoupit Karel Vejmelka, který v letošní sezoně předváděl v NHL výborné výkony v dresu Arizony Coyotes.

Kritika fanoušků

„V příštím zápase bych radši viděl v bráně Vejmelku nebo Langhamera. Hrubec je hrozně nejistý a chybuje,“ napsal jeden z fanoušků na sociálních sítích. „Hrubec, doufám, že to byl tvůj poslední zápas na MS a poděkuj ostatní hráčům v poli a už se na ledě neobjevuj!“ přidal kritický pohled další.

„Supr tři body gratulace, nechci nikoho po jednom zápase zatracovat, ale Hrubec (nejde jen o vlastňáka) mně moc nepřesvědčil, několikrát mu přepadl puk přes lapačku z lehké střely a dost vyrážel před sebe,“ hodnotil výkon Šimona Hrubce další z příznivců.

„Tak na Kazachstán určitě pošlou Vejmelku, to je jasný, Hrubec chytal jenom protože měl největší procento v bráně ze všech, druhej zápas určitě nastoupí vejmelka a uvidíme, co předvede,“ nechal se slyšet jiný z diváků.

Trenér české reprezentace Kari Jalonen tak má do nedělního utkání s Kazachstánem důvod přemýšlet nad tím, koho od začátku zápasu pošle do branky.

