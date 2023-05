Jednolůžkové pokoje, na trénink harmonikovým autobusem a ve výstroji, opalovačka. Čeští hokejisté se zabydlují v Rize, kde v pátek rozehrají světový šampionát. Cestu za obhajobou bronzu začnou proti Slovensku.

Trenér českých hokejistů Kari Jalonen | Foto: Profimedia

Úvodní den v jednom z dějišť letošního šampionátu byl pro Čechy hektický. Reprezentanti dorazili do Rigy v úterý a hned v podvečer vyjeli na led tréninkové haly Daugava. „Vzhledem k tomu cestování to bylo náročné, ale dalo se to zvládnout,“ vykládal obránce Tomáš Dvořák.

Na trénink se Češi přesouvali netradičně. V kabině hlavní Areny Riga, kde mají bagáž, se nasoukali do výstroje, pak nastoupili do autobusu a vyrazili do haly Daugava.

Zákaz ruských vlajek na hokejovém MS? Podlost, musíme opustit IIHF, zuří Rusové

„Jeli jsme harmonikovým autobusem asi čtvrt hodiny. Nebylo to nic příjemného, ale hrozného taky ne. Horší to bude, až se zpocení budeme přesouvat navečer, kdy už bude venku zima,“ popsal přesun útočník Lukáš Sedlák. „Sice jsme na trénink přejížděli autobusem, ale zatím dobrý,“ doplnil jej obránce Dvořák.

Autobusovou "linkou" někteří hráči jezdili i v roce 2021, když se v lotyšské metropoli hrál šampionát "v bublině" kvůli pandemii koronaviru. „Věděli jsme, do čeho jdeme. Kluci tu byli před dvěma lety, informace jsme měli. Soustředíme se na to, kvůli čemu tady jsme. Na zápasy,“ mávl rukou útočník Ondřej Beránek, nováček na MS .

Na další místní zvláštnost narazili čeští hokejisté v hotelu Radisson Daugava, kde měl český výběr základnu i při stříbrném mistrovství světa před sedmnácti lety. Někteří hráči totiž mají jednolůžkový pokoj.

Focení a opalovačka

„Popravdě, zatím se ještě rozkoukávám,“ pousmál se obránce Ronald Knot, který zažívá s nároďákem své první mistrovství světa. „Cestování, ubytování, trénink, bylo to hektické, ale už na mě začíná dýchat ta atmosféra. Těším se na to, co bude následovat.“

Hvězdy letošního MS: Finské tornádo, slavný zelenáč i švédský klenot z Detroitu

Ve středu se Češi odreagovali během oficiálního focení a natáčení. Při čekání venku se i opalovali. Pak si vyzkoušeli led Areny Riga, kde odehrají celou skupinu B. Ze složení trojic a dvojic se dalo vyčíst, v jakém složení tým vyrukuje v pátek na Slováky.

Kouč Kari Jalonen dal dohromady elitní útok Roman Červenka – Filip Chytil – Dominik Kubalík, který by se měl starat o góly. „Je to plán. Přemýšleli jsme o tom, jde o to, aby našli chemii. Vypadá velice dobře,“ přiznal Jalonen.

Češi se stejně jako při úvodním tréninku v Daugava Areně připravují v tomto složení: Vejmelka, Hrubec, Langhamer - Kundrátek, Kempný, Jordán, J. Zbořil, Košťálek, T. Dvořák, Knot, Němeček - D. Kubalík, Chytil, Červenka - Chlapík, M. Špaček, Smejkal - L. Sedlák, Sobotka, Tomášek - O. Beránek, Černoch, Flek. Mimo sestavu zřejmě zůstanou debutanti na světové akci Martin Kaut z NHL a extraligový šampion Daniel Voženílek.

„Nemáme vysloveně superhvězdy, ale mám pocit, že tenhle tým může na šampionátu uspět,“ zvolal Jalonen, který si dával na čas, než oznámil finální českou nominaci na šampionát.

„Věřím v sílu týmu. Chceme se porvat o medaili. To je náš cíl,“ přikývl kapitán Červenka.