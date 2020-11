Předtím to až tak zajímavé nebylo. Základní škola ve Starém Plzenci, strojní průmyslovka v Plzni, vojna na dva roky v Martině a návrat do plzeňské Škody. V roce 1986 jsem se stěhoval jako novomanžel do Rokycan a nastoupil na štáb civilní ochrany. Na starost jsem měl plány ukrytí před ´zlým´ imperialisty.

Zdroj: Deník