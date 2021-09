Tvrdý oříšek muselo na přelomu srpna a září rozlousknout vedení plaveckého areálu na okraji Rokycan. Přestože se teploty šplhaly ke třicítce (a ani teď to není o moc nižší), rozhodlo o uzavření venkovního koupaliště k 5. září.

Důvody jsou ryze ekonomické. Sluníčko sice zvalo k vodě, jenže třeba čtyři návštěvníci za celý den, to skutečně nebyla žádná hitparáda. A držet kvůli tomu pokladní, plavčíky, atd. by byla finanční sebevražda. Samozřejmě namítnete, že za to mohou ty otravné covidové testy, jenže to je pouze jedna strana mince. Vždyť příslušná potvrzení musíme předkládat i ve vnitřním bazénu nebo při cestách na sportovní či kulturní akce. A nelze předpokládat, že by mávnutím kouzelného proutku zmizely.

Takže raději ruku na srdce. Zamysleme se, zda jsme udělali maximum pro to, abychom si užili paprsky pod modrou oblohou a u blankytné vodní hladiny…

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku