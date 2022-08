Rokycanský led je od července maximálně využitý. Trénovaly tu reprezentační hokejové výběry, po nich se představily domácí krasobruslařky a nyní plochu obsadily naděje HC v rámci předsezónního soustředění. Chtělo by se říci, že je vše při starém. Jenže raketové zdražování pokračuje a je složité předvídat, jak to bude vypadat v zimě.

Neplatí to ostatně jen o ledovém zrcadlu. Mohutnými žrouty energií jsou plavecké areály i sportovní haly. Což může být pro kluby či provozovatele doslova smrtící pastí. Pokud nechtějí zařízení zamknout na sedm západů, musí šetřit. S tím, že by se redukce dotkla světel, teplé vody, topení, počtu tréninkových jednotek, atd. Pokud by ani to nestačilo, je další variantou úprava členských příspěvků. Jenže ani rodinné rozpočty nejsou v nejlepší kondici.

Národní sportovní agentura vypsala dotační program na podporu areálů. Zda to ale odvrátí hrozící krach, to lze jen stěží odhadnout…