Potvrzují to i samotné útulky. Některé v Plzeňském kraji se během posledních měsíců zcela vyprázdnily, jako třeba zařízení v Němčovicích na Rokycansku.

Němčovický útulek pak na situaci zareagoval a nabídl lidem v těžké situaci, že od nich pejska zdarma převezme. Netrvalo dlouho a do zařízení se dostali psi z celé republiky, kteří už ale opět našli nový domov. Leckoho by mohlo napadnout, že až se život vrátí do „starých kolejí“, lidé se pejsků začnou zbavovat, to však naštěstí provozovatelé útulků vyvracejí. Podle nich se nic takového nestalo ani po první, jarní vlně.

V poslední době se často debatuje o tom, co lidem covid vzal a dal. Nyní lze konstatovat, že lidé si díky koronaviru uvědomili, že psi jsou skvělí společníci a kamarádi, kteří v těžkých chvílích dokáží člověku zvednout náladu. Nejvíce pozitivní však je, že se lidé začali obracet právě na útulky. Nejenže tím pomohou čtyřnožcům bez domova, ale zároveň také nepodporují množírny.

Barbora Hájková, redaktorka západočeských Deníků