Zdá se, že to covid po dvouletém tažení vzdal. Počty nemocných (nebo chcete-li nakažených) sice dál atakují pětimístní čísla, jenže v médiích ho nemilosrdně a logicky porazily informace z ukrajinských bojišť. Zejména, když omikronová forma je přece jen šetrnější a její příznaky vůči lidem smířlivější.

Patrné je to i v Rokycanech. Začátkem týdne skončil chod testovacího místa na Masarykově náměstí a ani v areálu nemocnice nepanuje žádný nával. Volných políček v objednávkovém systému jsou stovky a chtělo by se nahlas zvolat: Zvítězili jsme! Zda natrvalo, to ukáže čas. Vzpomínky na ty, kteří zákeřnému viru podlehli nebo v tom lepším případě na policejní zátahy při opouštění okresu však zůstávají mementem, které nám nikdo z paměti nevymaže…

