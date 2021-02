Moc radostí si školáci od října neužili. Místo v lavicích se s výjimkou těch nejmenších učí už hodně dlouho doma před monitorem.

Václav Havránek | Foto: Deník

Bez šance potkat se s kamarády, vyrazit do zájmového kroužku nebo na sportovní trénink. Lékařské kapacity připomínající skutečnost, že pro imunitu a zdraví všeobecně je ideální být co nejvíc venku a hýbat se, jsou v silné defenzivě. Zelenou mají naopak mnohdy až děsivá tvrzení o všudypřítomném viru. Na kluky a děvčata z 1. i 2. tříd a mateřinek podle takových vyjádření pravděpodobně neútočí, ale to je spíše názor do pranice.