Ne vždy a všude ale lze redukční kroky aplikovat. Do takové kategorie se řadí sportovci všech výkonnostních skupin. Profesionálové mohou trénovat přes den, takže večerní svícení k životu až tak nepotřebují. Jenže co s amatéry, kteří se do přípravy zapojují až po návratu ze zaměstnání? Pobyt ve studené tělocvičně není příjemnější. Nehledě na hrozbu svalových zranění, která mohou slibně rozjetou dráhu přibrzdit.

Pokud si nadšenci přece jen poradí, je tu další nebezpečí. Hrozící varianta uzavřených hal, tělocvičen nebo krytých plaveckých areálů. Až totiž zima udeří v plné palbě, náklady skokově narostou. A kdo nemá v zádech movitého zřizovatele (v případě rokycanských zařízení například město), bude muset provoz přerušit. Což podle průzkumu v jednotách reálně vnímá 80 procent subjektů…

