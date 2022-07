Uživatelé e-mailové korespondence to znají důvěrně. Otevřou ráno počítač a naleznou tam množství nevyžádané pošty. S nabídkami sňatku od vysloužilých amerických vojáků, příslibu dolarového zbohatnutí po zesnulém příbuzném v Africe, výhrůžce za údajné sledování pornografie, atd.

Pokud skončí takový kontakt klávesnicovým tlačítkem delete, je to v pořádku. Smutnější a finančně bolestivější je ovšem reakce důvěřivých klientů, které do očí bijící podvodná psaní nenechávají v klidu. Teď se o tom přesvědčila dáma z Radnicka. Ve snaze prodat kanoi její účet zeštíhlel o 150 tisíc korun. Přitom i okradená žena určitě zaslechla dobře míněné rady: nesdělovat osobní údaje po telefonu, nezasílat po internetu kopie dokladů či karet nebo neinstalovat do počítačů nedůvěryhodné aplikace.

Žena prodávala kanoi a přišla o 150 tisíc