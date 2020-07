Ti nezasvěcení jen zírají, na co se jich pokladní na všechno ptá. Čím a v kolik hodin jedou, zda vlastní Plzeňskou kartu nebo jakou uplatňují slevu v návaznosti na věk…

Zádrhel spočívá v akci Tuto se povedlo. Kraj zvolil nového dopravce, který se pere s porodními bolestmi při nedostatku řidičů nebo neznalosti tras. Příjemnějším zjištěním je sjednocení cen jízdenek vlaků i autobusů a jejich další využití v plzeňských tramvajích či trolejbusech. Ovšem v určeném limitu, takže třeba zpoždění zvoleného spoje zavání průšvihem.

Samostatnou kapitolou je pak uplatnění slev pro děti, studenty a důchodce. Ještě nedávno byla pouť z Rokycan do Plzně po kolejích za devět korun. Dnes to platí jen v rychlících Českých drah, zatímco ve spěšných a osobních soupravách jde bez Plzeňské karty o 21 Kč. Na obou stranách okénka tudíž roste nervozita a není se čemu divit. Ono těch omezení a příkazů je moc a hromosvodem pro rozčilené pasažéry bývá žena v kase, která je na ráně. Jenže to je ten nejnevinnější tvor nesouladu mezi Českými drahami a Plzeňským krajem…

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku