Výživná byla především exkurze po salonech, kde se starají o vaše vlasy. S výjimkou letmého prosincového zprovoznění zůstala půl roku pod zámkem a odpovídala tomu bujará hříva drtivé většiny zákazníků. Jenže vyhráno zdaleka neměli. Pokud se vyznali ve změti protichůdných a bleskově se měnících nařízení, dorazili s potvrzením o očkovaní nebo prodělání Covidu -19 v uplynulých devadesáti dnech. Případně s razítkem na negativním PCR či antigenním testu, přičemž na poslední chvíli byly povolené i ty od zaměstnavatele a ze školy…

Kromě úpravy vlasů a pečlivé dezinfekce po každém klientovi zpočátku dostali kadeřníci další úkol, a to shromažďovat údaje o návštěvnících salonů. Soudci hned v pondělí shodili tohle nařízení ze stolu, ale znáte to. Svědomití holiči tudíž raději seznamy vedou dál. Co kdyby se na ně hygienici přece jen vyspali!

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku