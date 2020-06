Řidiči linkových autobusů z Rokycanska si dnes v Kralovicích osahají nové stroje. Usednou do nich v neděli 14. června a pasažéři mají podle slibů pocítit komfortnější jízdu včetně technických vychytávek v podobě klimatizace či Wifi připojení.

Václav Havránek | Foto: Deník

V oblasti hromadné dopravy je to bezpochyby další pozitivní krok na cestě konkurovat moderním vlakovým soupravám. A co vy? Jezdíte raději vlakem, nebo autobusem? Co by mohli dopravci ještě zlepšit? Napište svůj názor na: vaclav.havranek@denik.cz