Panika, chaos, pláč. Faktory, které v prvních minutách tohoto týdne ovlivnily chování evakuovaných nájemníků před bytovkou 951 v rokycanské Čechově ulici. Předcházela tomu mohutná exploze ve třetím patře.

Václav Havránek | Foto: Deník

Obyvatelé domu mají jasno.Za dveřmi (dnes hodně začouzenými) se ve velkém vařily omamné látky! Nasvědčuje tomu zapečetěný byt i opatrné vyjádření okresní mluvčí o pokračujícím vyšetřování. Ovšem sousedé vědí své. Denní návštěvy nepříliš důvěryhodných osob v domě, jejich hluk, nepořádek a vzájemné potyčky. Do toho specifická vůně ingrediencí, které se stávají cestou do pekel. Tak to šlo v pronajímaném objektu prý tři roky před tím než došlo k nynější události.