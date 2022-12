Podle stanov se tedy čekalo v příslušném časovém limitu a až pak začalo sněmování s přívlastkem mimořádné. Zástupci jednot se dozvěděli, že výkonný výbor po zvolení před dvěma lety nevyvíjí jen metodickou pomoc, ale snaží se sportovce zaktivizovat v rámci pohybových aktivit. Jenže soutěž Atlet Rokycan se setkala s nulovým účinkem a jen o něco málo lepší to bylo při setkání s fitness koučem, kdy se kromě pohybu probírala zdravá strava. Lepší to bylo s tématickou fotografií a vítězné házenkářky z Ejpovic už třeba vědí, jak potrénovat a upravit ligový jídelníček.

Čertíci vzali útokem dobřívský hamr

Vrcholné sezení však bylo i o dotačních tématech. Litovat mohou zástupci klubů, kteří cestu do rokycanské Jiráskovy ulice nenašli. Dozvěděli by se, jak na to jdou ve Strašicích, Litohlavech nebo co řeší jednoty v Cheznovicích, Rakové, Ejpovicích. Podněty to byly zajímavé a prostor dostali i hosté z krajské organizace České unie sportu se zkušenostmi z okolních okresů Plzeňského kraje.

Řešení, jak zaktivizovat členskou základnu, není jednoduché a zároveň nejde o bleskovou záležitost. Nucená covidová přestávka se negativně podepsala na všech věkových kategoriích. Probrat nebo povzbudit sportovce bude zkrátka vyžadovat pořádnou porci trpělivosti…