V atmosféře rozpolcené a rozjitřené společnosti vyrazíme na sklonku týdne do volebních místností. Přímý výběr hlavy státu, na němž se podílí (nebo spíše může podílet) každý z nás, slibuje dramatické duely.

Rokycansko nebude výjimkou. V předchozí prezidentské volbě před čtyřmi lety také zde Zeman přesvědčivě porazil Drahoše (58:42 procentům), ale v dílčích výsledcích se dalo nalézt množství pikantních údajů. Milošovi fandil třeba téměř celý Štítov, Lhotka u Radnic, Chomle, atd. Zcela opačně vyznělo hlasování v Hradišti, Čilé nebo Chlumu. Pochopitelně, jsou to vesměs ty nejmenší vesničky, kde čísla ovlivní každý návštěvník volební místnosti. Přesto je zajímavé si připomenout, jak odlišné nálady a postoje tu panovaly. Nezůstalo jen u nich, protože další čtyři roky na Pražském hradě byly spojené s řadou kontroverzních rozhodnutí odcházejícího politika.

A rok 2023? Uchazečů zůstalo osm. S trojicí papírových favoritů a pětičlenným komparsem, který to ale nebalí a s pozicí outsiderů se smířit nehodlá. Každopádně se máme ve zbývajících třech dnech na co těšit, ale tím to zdaleka nekončí…