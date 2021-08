Fotbalová asociace České republiky v pátek upřesnila pravidla pro amatérské soutěže. Kromě maxima tisícovky fanoušků se vyřádí i úřední šiml. Pořadatel zápasu musí vést a na 30 dnů uschovat evidenci účastníků včetně jejich kontaktních údajů. Platí to pro fotbalisty, rozhodčí, funkcionáře, atd. včetně povinnosti doložit certifikát o očkování, případně o absolvovaném testování nebo čestné prohlášení či potvrzení zaměstnavatele o negativním výsledku testu. Stejně striktní pak může být pořadatelská služba vůči příznivcům…

Efekt je však rozpačitý. Kluby horečně hledají volná okénka pro antigenny a PCR. Zapřísáhlí odpůrci vakcín zvažují, zda by nebylo jednodušší nechat si přece jen tu včeličku píchnout. Ovšem lapidárně to vyjádřil olympijský vítěz Lukáš Pollert při nedávném honu na člena výpravy do Tokia: Nenaočkovaný lékař nakazil naočkované sportovce nemocí, proti které jsou očkovaní?

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku