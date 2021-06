V úterý odstartoval provoz proslulého venkovního koupaliště na okraji Rokycan. S výrazně omezujícími pravidly, což se pochopitelně nelíbí provozovateli ani návštěvníkům. Původně plánovaných padesát procent kapacity se změnilo na patnáct čtverečních metrů na osobu. V případě okresního města by to takový zádrhel s ohledem na rozlehlý areál být nemusel.

Složitější je to s testováním. Prověrka s negativním výsledkem ze školy nebo zaměstnání neplatí a host musí vážit cestu do oficiálního odběrového centra. Jen odtud platí příslušný certifikát, díky němuž se lze konečně ponořit do průzračné vody.

V porovnání s tolik diskutovanými restauracemi, kde se mohou ke stolu posadit čtyři lidé se samotestem nebo čestným prohlášením, jsou na tom plavci výrazně hůř. Přísná pravidla musí dodržet, třeba i za cenu dvou testů denně. Ale nechme se překvapit, co přinesou nejbližší dny. Vždyť naši slovutní hygienici nedoslýchaví nejsou.

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku