Dříve narození ho mají spojený s nacistickou razií, směřovanou proti vůdcům vysokoškolského odporu. Běsnění okupantů neskončilo jen popravou devíti mladých lidí, ale do koncentračních táborů byly posléze transportovány stovky studentů a profesorů.

O padesát let později se režie boje proti režimu opět ujali mladí lidé. Sametová revoluce, kterou rozpoutala brutálně potlačená demonstrace 17. 11. 1989 na pražské Národní třídě, se naštěstí obešla bez ztrát na životech.

Zítra to mimochodem bude už 33 let od onoho nezapomenutelného pátečního večera, kdy se národ sjednotil proti zlu. A termín Kristova léta, který se k téhle číslovce váže, by nás mohl a měl přimět k malému ohlédnutí. Stále je tu nemalá skupina lidí, jíž se nostalgicky a nekriticky po vládě jedné strany stýská. Další oponenti – ať z levé či pravé strany politického spektra – se pro změnu vyžívají v urážkách právě vládnoucí garnitury. Ovšem i to patří k oprášení atmosféry, kdy národ cinkal klíči a alespoň pár měsíců držel pohromadě..