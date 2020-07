/KOMENTÁŘ/ Být či nebýt aneb rušit či pořádat. Organizátoři kulturních akcí to vskutku lehké nemají. Došlo sice k mohutnému uvolnění koronavirových opatření, ovšem strach z masových setkání je znát.

Václav Havránek | Foto: Deník

Městské slavnosti zrušili ve Zbiroze nebo Radnicích. Do Liblína nedorazí v srpnu ani patronka tamního sociálního zařízení Helena Vondráčková a ostrouhali také příznivci Slavností pod Rokycanskou věží. „Není možné regulovat několik tisíc návštěvníků,“ má jasno starosta Václav Kočí. Ono to jednoduché skutečně není. Nasmlouvat účinkující, zajistit zázemí, to přece jen vyžaduje dlouhodobou přípravu.