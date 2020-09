Jenže tlak pojišťoven byl obrovský a malých človíčků prý nepřicházelo na svět tolik, aby porodnice byla rentabilní.

Dnes je ve 4. patře komplexu místo novorozeneckého křiku dvacet nových lůžek následné péče a deset dalších bude instalováno do konce roku. Což je jeden z důkazů, že vedení i bezmála 300 zaměstnanců mají přes konkurenci plzeňských špitálů chuť vylepšovat si své renomé.

Samo o sobě by to ale nestačilo. Krajská garnitura, která bude za pár dnů zvolená, musí i v době ekonomického marastu rozhodnout o tolik potřebné rekonstrukci objektů, jimž je přes šedesát let. Projekt revitalizace je před dokončením a bylo by smutné, aby se čilá seniorka ocitla ve spodních šuplících investičních plánů.

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku