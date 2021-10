Právě takoví nadšenci stáli za expozicí v centru Rokycan. Rozmanitou, díky zkušené aranžérce nápaditou a inspirativní, k čemuž přispěli členové organizací ze všech koutů okresu. Do Zeleného domu v centru města dorazilo během sedmi hodin bezmála 300 návštěvníků. Určitě jich mohlo být více, ovšem 'absentéři' zoufat nemusí. Tahle záliba má totiž prakticky celoroční charakter.

Jedna skupina se věnuje koníčku od jara do podzimu, od rána do večera. Bez snahy výpěstky někomu ukazovat či se jen tak pochlubit. Ctí zkrátka pravidlo Můj dům, můj hrad. Pak jsou tu ale kolegové, kteří mají chuť informovat o své činnosti veřejnost nebo si vyměňovat poznatky a poradit.

