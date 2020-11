Nejen v regálech s potravinami (přestože i úterý bylo pro personál klasickým pracovním dnem) ale také v úseku s textilem.

Kalhoty, mikiny, leginy, tepláky, kalhotky, atd. Sortiment, který viditelně lákal a dodržení dvoumetrových rozestupů mezi nakupujícími bylo zbožným přáním. Včetně přehrabování zboží, než lidé narazili na požadovanou velikost. Sice bez možnosti vyzkoušet si ho na vlastní kůži, ale vždyť je možné ho vrátit. A protože v obřích prodejnách je možné narazit i na hračky, drogerii, atd., není divu, že tyhle velkokapacitní stánky konzumu s majiteli kdesi za hranicemi triumfují. Zejména, když český maloobchodník musel stáhnout rolety a čeká, zda se některé zákazy přece jen nezmírní.

Pokud by se tak stalo, šlo by pro ně možná o Pyrrhovo vítězství. Opět jsme u velikosti prodejen. Těch s přívlastky hyper a super se to při avizované povinnosti ohledně 15 metrů čtverečních plochy pro jednu, dvě či čtyři osoby příliš nedotkne. Složitější to ale bude v těch malých obchůdcích, kam se vejdou třeba jen dva nakupující. A ostatní? Tlačte se venku…

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku