Bezmála šestiměsíční klid, narušený jen rachotem stavebních strojů, si nyní budou užívat lidé kolem frekventované silnice ve Svojkovicích. Začala tu mohutná rekonstrukce komunikace a chodníků včetně stavby cyklostezky.

Investice ovšem motá hlavy sousedům. Tedy obyvatelům Pavlovska, Hůrek (tudy vede jedna objížďka) nebo Oseku a Volduch (druhá trasa). Nejde jen o to, že o akci byli informováni za pět minut dvanáct. Necitlivá je i forma strohé vyhlášky odboru dopravy rokycanské radnice. Nabízelo by se spíše důkladné projednání s dotčenými obcemi, neboť třeba v centru Volduch dochází občas k nebezpečným manévrům. Pěší sice využívají nové a zdánlivě bezpečné chodníky, jenže setkání s těžkotonážní soupravou není vždy idylické. Nemluvě o chaosu, který by tu zavládl při proslulé hřebenářské pouti na sklonku srpna.

Starostové chtěli protestovat. Tedy přesněji odvolat se proti zmíněnému dokumentu, leč nakonec od úmyslu opustili. Nehodlali způsobit svojkovickému projektu další komplikace. Pro úředníky a jejich řehtajícího šimla by to však měla být důrazná výstraha!

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku