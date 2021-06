Třicet minut za pět korun, šedesát minut za desetikorunu atd. Na dnešní dobu symbolické cifry se objevily na automatech nových parkovacích míst v okresním městě.

Jedno z nich vyrostlo u koupaliště a kvůli nutnému kácení zeleně se rodilo v bolestech. Sice došlo i na novou výsadbu, jenže si musíme pár let počkat, až stromky povyrostou. Nová je také informační tabule o počtu volných míst, ovšem ani tady to nebylo bez kazu. Laserový paprsek oslňoval motoristy, a navíc obtěžoval majitele okolních domů. Což se povedlo vyřešit a teď jsme zvědaví už jen na reakci návštěvníků koupaliště. Levnějšího, nebo dokonce volného parkování u vody se prý nedočkají. Mohou zvolit pěší přesun (třeba od Děkanského rybníčku) nebo sáhnout do peněženky…

S plochou u starého vlakového nádraží to bylo podstatně jednodušší. Původně nepříliš atraktivní prostor je nově upravený a centrum Rokycan je od něj na dohled.

Míst pro odstavení plechového miláčka byl ve čtrnáctitisícovém městě dlouho nedostatek. Až čas a chování motoristů ukážou, zda aktuální řešení povedou ke zlepšení situace.

Václav Havránek, šéfredaktor Rokycanského deníku