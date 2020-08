Ke koloritu prázdnin v Rokycanech patří řadu let taneční kurzy. Mladí muži i děvčata zpravidla absolvovali první společenské krůčky v sále sokolovny. Jenže kvůli dřevomorce se museli stěhovat do skromnějších prostor Střelnice a tím jejich trable nekončí.

Václav Havránek | Foto: Deník

Účastníci letošních kurzů i jejich rozvětvené rodinné týmy musí po zdánlivě klidném zápisu a prvních lekcích čelit zpřísněným opatřením. Pokud se frekventanti i přihlížející vejdou do požadované stovky lidí uvnitř objektu, mohou nechat ústenky doma. Složitější to však má doprovod. Majitelé gardenek se dostanou na první prodlouženou, leč na tu druhou přepustí židle maminkám a babičkám, které si příslušný lístek nepořídily. To samé platí pro finále. Závěrečná bude v obou skupinách rozdělena na dvě části, protože do zmíněného množství aktérů je třeba započítat lektory, hudebníky nebo číšníky.